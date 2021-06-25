Мрак посреди дня: на Львов обрушилась сильная буря и затопила город [ Редактировать ]
В пятницу, 25 июня, во Львове посреди дня произошла аномальная буря, которая затопила улицы и оставила жителей города без электричества. Об этом сообщает "Украина сейчас".
Погода в городе испортилась примерно в 16:30. Так, сначала в городе из-за тучи буквально посреди дня наступила ночь.
Позже поднялся сильный ветер, гром и молния. В результате на улицах оказались повалены деревья.
Такого во Львове уже давно не было. Внезапно стало темно. Сильный ветер срывал деревья. Люди, которые были на улице, начали бежать, чтобы хоть где-то спрятаться, так как под таким дождем невозможно долго стоять, промокаешь за считанные секунды.
Буря продолжалась более получаса. И в 17:05 непогода прекратилась.
также сообщается, что ливень с ураганным ветром сносит летние террасы. Во многих ресторанах нет света. Остановлен электротранспорт.
Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
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