В Харьковской области пригородный электропоезд протаранил на переезде микроавтобус. Об этом сообщила полиция области.

Авария произошла в поселке Кегичевка. Водитель Volkswagen пытался проскочить перед электропоездом, но опоздал.

Электричка разворотила бусу правую сторону и протащила по рельсам. 23-летний водитель получил тяжелые травмы головы и находится в больнице.

Машинист дал показания по поводу ДТП, а электричка Лозовая-Полтава смогла продолжить путь.

Напомним, что недавно под Львовом поезд насмерть сбил женщину, которая пересекала железнодорожные пути в наушниках.