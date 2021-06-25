Под Харьковом поезд на переезде протаранил микроавтобус (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Харьковской области пригородный электропоезд протаранил на переезде микроавтобус. Об этом сообщила полиция области.
Авария произошла в поселке Кегичевка. Водитель Volkswagen пытался проскочить перед электропоездом, но опоздал.
Электричка разворотила бусу правую сторону и протащила по рельсам. 23-летний водитель получил тяжелые травмы головы и находится в больнице.
Машинист дал показания по поводу ДТП, а электричка Лозовая-Полтава смогла продолжить путь.
Напомним, что недавно под Львовом поезд насмерть сбил женщину, которая пересекала железнодорожные пути в наушниках.
по теме
Авария произошла около 7:15 утра. Правоохранители установили, что 24-летний водитель "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество микроавтобусу
Во время движения у грузового автомобиля "УРАЛ" произошла разгерметизация колеса, в результате чего был травмирован пешеход, который шел по тротуару. 45-летнего пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, но спасти ему жизнь не удалось
Судя по видео с камеры наблюдения, подросток на скутере остановился между полос на перекрестке. Его снесла нес
Здивуванню поліцейських не було меж, коли на водійському сидінні вони побачили дев'ятирічну дівчинку, а поруч на сусідньому сидінні - її чотирирічну сестру
На дорогах страны действует система автоматической фиксации скорости