Под Львовом поезд насмерть сбил женщину в наушниках [ Редактировать ]
В четверг, 3 июня, около 19:30 на железнодорожном перегоне "Мшана - Зимняя Вода" под колесами поезда погибла 33-летняя жительница поселка Рудное.
Женщина пыталась перейти пути в неустановленном месте перед грузовым поездом, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
"Предварительно установлено, что погибшая имела наушники и пыталась перейти пути в неустановленном месте перед поездом, однако не успела. От травм, полученных в результате наезда, она умерла", - говорится в сообщении.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Китае поезд задавил девять человек. Поезд ехал из Урумчи в Ханчжоу и сбил проводивших строительные работы на железнодорожных путях.
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