В четверг, 3 июня, около 19:30 на железнодорожном перегоне "Мшана - Зимняя Вода" под колесами поезда погибла 33-летняя жительница поселка Рудное.

Женщина пыталась перейти пути в неустановленном месте перед грузовым поездом, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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"Предварительно установлено, что погибшая имела наушники и пыталась перейти пути в неустановленном месте перед поездом, однако не успела. От травм, полученных в результате наезда, она умерла", - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Китае поезд задавил девять человек. Поезд ехал из Урумчи в Ханчжоу и сбил проводивших строительные работы на железнодорожных путях.

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