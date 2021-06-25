В пятницу, 285 июня, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила о том, что Россия продолжает нести угрозу Украине. В частности, на суши и в море.

Концентрация войск России продолжает нести угрозу (Украине - ред.), несмотря на заявления России, что они якобы отводятся. Мировые сообщение сосредотачиваются на угрозах России на суше, но сегодня мне хотелось бы обратить внимание на угрозы, которые возникают по вине России на море.

Россия, по ее словам, в дополнение к сосредоточенным на восточной границе Украины войск, объявила необычную обширную закрытую для мореплавания зону в Черном море.

Она (зона, - ред.) закрыта для военных и государственных судов. И в сочетании с другими ограничением это фактически блокирует доступ к Азовскому морю для многих кораблей. Делая это - Россия снова атакует суверенитет и территориальную целостность Украины, но теперь на море.

Временный поверенный в делах США добавила, что Соединенные Штаты стоят на защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Реакция США на это - мы полностью на стороне Украины, стоим вместе с Украиной на защите ее суверенитета и территориальной целостности. Суверенитет Украины над территориальными водами и возможность доступа к портам в Азовском море является чрезвычайно важным для экономики Украины и ее национальной безопасности.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как видит дальнейшие действия по прекращению конфликта на Донбассе. Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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