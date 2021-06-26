Скандальный рэпер Баста дал концерт в Киеве, несмотря на акцию протеста против выступления гастролирующего ранее в оккупированном Крыму артиста под входом в клуб Stereo Plaza.

На столичный концерт Василия Вакуленко пришло довольно много людей. Среди фанатов, к слову, были и довольно странные персонажи, пишет "РБК-Украина".

Видео с одной такой фанаткой Вакуленко опубликовал на своей Facebook-странице известный фотограф Ян Доброносов. На видео девушка очень сильно матерится и говорит, что Басте нельзя запрещать выступать в Украине, так как "война была бы и без него".

Позже в диалог с журналистами и активистами вступил парень барышни. Однако, подобрать слов для оправдания своей возлюбленной к поддерживающему путинский режим артисту у него тоже не получилось.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видеоролик "взорвал" украинский сегмент соцсетей, а девушка уже стала "звездой" Facebook.

Ранее мы писали о том, что рэпер Баста больше не угрожает нацбезопасности Украины. Василия Вакуленко исключили из "черного" списка по представлению СБУ.

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