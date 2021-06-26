Фанатка Басты устроила истерику и "прославилась" на всю Украину (видео 18+) [ Редактировать ]
Скандальный рэпер Баста дал концерт в Киеве, несмотря на акцию протеста против выступления гастролирующего ранее в оккупированном Крыму артиста под входом в клуб Stereo Plaza.
На столичный концерт Василия Вакуленко пришло довольно много людей. Среди фанатов, к слову, были и довольно странные персонажи, пишет "РБК-Украина".
Видео с одной такой фанаткой Вакуленко опубликовал на своей Facebook-странице известный фотограф Ян Доброносов. На видео девушка очень сильно матерится и говорит, что Басте нельзя запрещать выступать в Украине, так как "война была бы и без него".
Позже в диалог с журналистами и активистами вступил парень барышни. Однако, подобрать слов для оправдания своей возлюбленной к поддерживающему путинский режим артисту у него тоже не получилось.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Видеоролик "взорвал" украинский сегмент соцсетей, а девушка уже стала "звездой" Facebook.
Ранее мы писали о том, что рэпер Баста больше не угрожает нацбезопасности Украины. Василия Вакуленко исключили из "черного" списка по представлению СБУ.
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