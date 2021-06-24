Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал решение Министерства культуры Украины и СБУ внести его в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности страны. В своем видеообращении, которое он обнародовал в Instagram, артист заявил, что этим надо гордиться.

"Внесение в черный список Украины народного артиста Украины - это уже звучит как абсурд. Но в мире много такого сейчас... Такие недалекие чиновники не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей", - заявил певец.

Он добавил: "Я должен сказать спасибо этим людям, ведь их запреты помогают мне становиться популярнее. На самом деле запретили не Киркорова, а Россию, ненависть к которой захлестывает. Если Киркоров становится угрозой для государства, то это государство можно только пожалеть".

Как известно, 22-го июня Министерство культуры внесло Киркорова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.

Ранее мы писали о том, что Лепсу, Буйнову и Газманову запретили въезд в Украину.

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