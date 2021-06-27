Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над представителем Японии Масайоши Накатани. В первом раунде у украинца открылось рассечение после столкновения головами, но это не помешало ему стать победителем поединка.

Ломаченко захватил инициативу с первых мгновений и сразу же принялся избивать оппонента. Накатани держался долгое время, но в пятом раунде упал на колено и рефери зафиксировал нокдаун.

Все закончилось в девятом раунде. Ломаченко провел серию мощнейших ударов и рефери остановил бой, зафиксировав победу украинца нокаутом.

33-летний Ломаченко одержал свою 15 победу на профессиональном ринге при двух поражениях. Для 32-летнего Накатани поражение стало вторым при 19 победах.

Кроме того, Ломаченко после победы над японцем заявил, что он хочет получить реванш с американцам Теофимо Лопесом.

"Я очень рад, потому что вернулся с победой. Сделал то, что было поставлено моей командой, стратегия была выстроена, мы этого достигли, я победил и снова в строю. Все видели, я доказал, что нужно сделать реванш и боксировать с Лопесом. Все видели, как победил, все хотят реванш. Давайте организуем реванш. Я рад, если они готовы после своего поединка провести реванш. Это то, что мы хотим, что хотят все фаны бокса. Лопес, выиграй свой бой, давай проведем реванш", – сказал Ломаченко.

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