В Черновицкой области во время вручения дипломов в медицинском колледже отец одного из выпускников вылил на завуча ведро с фекалиями. Видеозапись инцидента появилось на одном из местных пабликов в Facebook.

Мужчина обвинил преподавателя в вымогательстве 300 евро взятки у его сына.

Украла, скотина, четыре года жизни его! Это тебе за сына, г*** это, понятно! За его диплом! Ты меня услышала?... Это г***о тебе за сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам 300 евро!

Расплакавшаяся преподаватель уверяла, что не вымогала взяток у студентов.

В пресс-службе полиции Черновицкой области подтвердили, что такой инцидент произошел 25 июня в населенном пункте Новоселица.

Поступило сообщение от 33-летней жительницы города Новоселица о том, что незнакомые лица облили ее грязной водой возле Дома культуры, куда она была приглашена на торжественное мероприятие. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.

Полицейские выяснили, что преподавателя опозорил 45-летний местный житель вместе со своей 20-летней дочерью. Таким образом они якобы выразили свой протест против поборов со студентов.

Против мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство (ст. 296 УКУ). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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