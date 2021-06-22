На Буковині ліквідовують наслідки потужних злив, що пройшли там минулих вихідних, спричинивши повені. Затопило майже двадцять населених пунктів. Минулося без жертв, однак негода завдала чималих збитків. Наш кореспондент Іван Сірецький розкаже докладніше.

Катастрофа тут. Ну кажуть, за 40 років не пам'ятають люди, щоб таке було.

Село Вікно найбільше постраждало від повені. Тут підтопило майже сімдесят будинків. Потік води ніс тварин, меблі та сміття.

Наталія Пужняк, жителька села Вікно:

Всяка гадь, всьо плило, всьо бурліло. Люди перелякалися, діти пищали. Ну ужас такий у нас був трохи, ужас був.

Подекуди вода піднялася вище вікон у хатах. Рятувальники досі викачують її з підвалів та обійсть. А городи нагадують озера.

Наталія Пужняк, жителька села Вікно:

Ми цю фірточку не могли відкрити. Та в городі десь по тако була вода. Десь по тако.

Течія була такої сили, що знесла частину старого будинку. На щастя, всередині нікого не було. А от по сусідству заручниками стихії стала матір із чотирма дітьми. Врятуватися з водного полону їм допомогли небайдужі люди.

Василь Лікар, житель села Вікно:

В цій хаті було, коли дітей ми спасали, то було води отако. Ми через вікно витягали усіх дітей.

Хоча вода вже практично зійшла, наслідки негоди вражають. Скрізь намул, гілля та непотріб.

Любов Рожкова, жителька села Вікно:

Це всьо по дорозі валило дерева, всьо кругом. Це всьо зразу, це на очах, моментально затопило. Раптово, за пару минут. А звідки це всьо взялось, ми не розуміємо. Це страшне було.

Дехто з місцевих жителів вважає, що трагедії можна було б уникнути. Буцімто під час ремонту центральної дороги неправильно спроєктували зливні мережі. Разом з тим останні кілька тижнів у селі йшли сильні дощі.

Іван Ковалюк, голова Вікнянської об'єднаної територіальної громади:

Саме сюди в низовини вода хлинула. І, скажемо так, ніякі відтічні ці всі питання, вони не спрацьовували.

Ліквідація наслідків паводку продовжується. А через забруднену воду є ризик спалаху інфекційних захворювань.

Марія Верстюк, жителька села Вікно:

Вода - повна криниця води нечистої. Ні напитися нема, нічьо. Шо хоч роби, плач.

Загалом на Буковині постраждали 17 населених пунктів. Пошкоджено 30 кілометрів доріг та 9 мостів. Остаточну суму збитків ще підраховують.