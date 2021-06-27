А от що буває, коли спортивна фортуна усміхається цього тижня побачили і українські футболісти, і українські фани. Наша збірна, вперше в історії, в 1/8 чемпіонату. Щоправда, не так завдяки своїй вдалій грі, як невдалій грі інших. Чому наш програш австрійцям для нас вийшов вигіднішим, аніж неотримана перемога? Чи є в нас шанси здолати шведів? І як посол Швеції - прокоментував українську фортуну. Олександр Васильченко розкаже.

Співали, вимахували прапорами, вболівали всією країною і не тільки. Втім гра української збірної з австрійцями у понеділок - поставила під великий сумнів вихід синьо-жовтих у плей-офф. З мінімальним програшним рахунком у групі ми посіли лише третє місце.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу:

В первую очередь команда физически команда не выдержала. Нам всегда тяжело играть на таком уровне. В таком сжатом периоде три игры. Мы это прекрасно знали. Сегодня мы проигрывали много индивидуальных дуэлей. В середине мы потеряли мяч в самой простой ситуации, получили угловой и пропустили мяч.

А далі для українських фанів валідольні дні. Адже доля підопічних Андрія Шевченка залежала - винятково від щасливого для нас перебігу подій. Хорвати і Шотландці могли б подарувати нам квиток ще 22 червня, якби зіграли в нічию, втім надії не справдились. Останній шанс нашого виходу - Іспанія премагає Словакію, а Швеція - Польшу. І бінго!

Ось так, перед телевізором у готелі, а не на футбольному полі наша збірна реагує на вихід у плей-офф. Ну, а фани реагують мемами. Соціальні мережі буквально вибухнули кумедними фото і відео про те, як шведи, поляки, іспанці і словаки тягнули нас в одну восьму.

Одним із перших на вихід у фінальну частину українців відреагував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. Він виклав мем на якому група робітників-"нероб" спостерігає, як працює лише один. Усі персонажі підписані іменами наших футболістів, і тільки той, хто працює - "Швеція". "Завжди раді прислужитися" - пожартував дипломат. Дотепно на ситуацію відреагував і посол Польщі Бартош Цихоцький, підписавши світлину - "Посміхаємося по-польски". Перепало й головному тренеру українців.

Артем Франков, футбольний експерт:

Шведы нас втянули в 1/8, а тепер уважаемые шведы, втяните нас и в 1/4. То есть, возьмите нам и проиграйте это главная шутка. Наверное поэтому поводу.

Не до жартів у цій ситуації лише австрійцям. Радіти перемозі над Україною їм довго не довелося, адже першим і останнім суперником в одній восьмій для них стала Італія. Після вчорашньої поразки австрійці полишають турнір.

Артем Франков, футбольний експерт:

Возможно поражение от Австрии даже пошло нам на пользу с точки зрения турнирной ситуации. Потому что как не крути, Швеция выглядит более удобным соперником, чем сборная Италии. Если никакие уроки не будут извлечены, не будет сделана жесточайшая работа над ошибками игроки и тренеры не осознают какой роскошный и в чем-то незаслуженный шанс им подворачивается. Ну, тогда у нас нет шансов. Я достаточно высокого мнения о нашей сборной, я считаю, что она выступила не ниже своих возможностей.

Хоч як дивно, однак команду шведів, яка подарувала нам шанс грати далі, вважають найслабшою збірною однієї восьмої. І з великою ймовірністю українці можуть пройти у наступний тур Євро 2020.

Андрій Ярмоленко, гравець національної збірної України з футболу:

Да, нам повезло, да, мы где-то сыграли плохо со сборной Австрии. Но мы вышли из группы поэтому давайте двигаться вперед с хорошими позитивными мыслями.

У Бухаресті збірна України сьогодні провела останнє тренування. Синьо-жовті завтра вилітають у Глазго, де 29 червня зійдуться на полі з командою Швеції. Якщо здолають суперника - гратимуть проти переможця двобою - Німеччина-Англія.