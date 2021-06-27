Сборная Чехии победила команду Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча, которая проходила в Будапеште, завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Томаш Холеш (68) и Патрик Шик (80), который с четырьмя голами в активе вышел на второе место в рейтинге бомбардиров Евро-2020. Лидирует с пятью мячами португалец Криштиану Роналду.

Российский арбитр Сергей Карасев на 52-й минуте матча показал красную карточку защитнику сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту. Футболист сыграл рукой возле своей штрафной площади.

Чехия вышла в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места группы D, уступив Англии и Хорватии. Нидерланды заняли первое место в группе C, опередив Австрию, Украину и Северную Македонию.

Чехия в 1/4 финала сыграет в Баку 3 июля с Данией, которая 26 июня разгромила Уэльс со счетом 4:0.

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Также в четвертьфинал ранее вышла сборная Италии, обыграв в дополнительное время команду Австрии (2:1). В четвертьфинале 2 июля в Мюнхене итальянцы встретятся с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии, который пройдет в воскресенье (начало - 22:00).

В рамках 1/8 финала также пройдут матчи:

Хорватия - Испания (Копенгаген, 28 июня);

Франция - Швейцария (Бухарест, 28 июня);

Англия - Германия (Лондон, 29 июня);

Швеция - Украина (Глазго, 29 июня).

Напомним, что суперкомпьютер, который используют британские букмекеры для прогнозирования результатов спортивных соревнований, перед матчами 1/8 финала определил будущего победителя Чемпионата Европы по футболу.