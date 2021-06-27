Евро-2020: Чехия обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Сборная Чехии победила команду Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча, которая проходила в Будапеште, завершилась со счетом 2:0.
Голы забили Томаш Холеш (68) и Патрик Шик (80), который с четырьмя голами в активе вышел на второе место в рейтинге бомбардиров Евро-2020. Лидирует с пятью мячами португалец Криштиану Роналду.
Российский арбитр Сергей Карасев на 52-й минуте матча показал красную карточку защитнику сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту. Футболист сыграл рукой возле своей штрафной площади.
Чехия вышла в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места группы D, уступив Англии и Хорватии. Нидерланды заняли первое место в группе C, опередив Австрию, Украину и Северную Македонию.
Чехия в 1/4 финала сыграет в Баку 3 июля с Данией, которая 26 июня разгромила Уэльс со счетом 4:0.
Также в четвертьфинал ранее вышла сборная Италии, обыграв в дополнительное время команду Австрии (2:1). В четвертьфинале 2 июля в Мюнхене итальянцы встретятся с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии, который пройдет в воскресенье (начало - 22:00).
В рамках 1/8 финала также пройдут матчи:
- Хорватия - Испания (Копенгаген, 28 июня);
- Франция - Швейцария (Бухарест, 28 июня);
- Англия - Германия (Лондон, 29 июня);
- Швеция - Украина (Глазго, 29 июня).
Напомним, что суперкомпьютер, который используют британские букмекеры для прогнозирования результатов спортивных соревнований, перед матчами 1/8 финала определил будущего победителя Чемпионата Европы по футболу.
по теме
В случае выхода в 1/4 финала команда Андрея Шевченко 3 июля сыграет в Риме с победителем матча Англия - Германия. Британский суперкомпьютер считает, что этого не случится. По его рассчетам в финале Евро-2020 встретятся Англия и Франция
Определились пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Прошла и сборная Украины. В случае выхода в 1/4 финала команда Андрея Шевченко 3 июля сыграет в Риме с победителем матча Англия - Германия
Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 со счетом 0:1. У "сине-желтых" остаются мизерные шансы выйти в 1/8 финала
Бельгия обыграла Данию на Евро-2020, а Нидерланды - Австрию. Обе сборные обеспечили себе участие в плей-офф турнира
Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Венгрии, а сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0
Чемпионат Европы по футболу продолжится во вторник, 15 июня, двумя матчами. Выступление на турнире начнут команды группы F. Действующие чемпионы Европы португальцы в Будапеште сыграют с венграми, а сборная Франции в Мюнхене сразится с командой Германии