Евро-2020: расписание трансляций и календарь матчей [ Редактировать ]
Источник: AFP
С 11 июня по 11 июля на стадионах 11 европейских городов пройдет чемпионат Европы по футболу. Россия перед жеребьевкой была разведена с Украиной, а матчи группового этапа с участием украинской сборной не будут проходить в Петербурге.
13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 сборная Нидерландов в Амстердаме примет команду Украины. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.
"Подробности" публикуют расписание трансляций и календарь матчей. В Украине игры Евро-2020 будут транслировать телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Украина".
Если сборная Украины выйдет из своей группы С и будет продвигаться по турнирной сетке, все ее матчи будет транслировать телеканал "Украина".
Групповой этап
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
11 июня (пятница):
- Турция - Италия 22:00 Рим "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
12 июня (суббота)
- Уэльс - Швейцария 16:00 Баку "Футбол 1", "Футбол 2"
16 июня (среда)
- Турция - Уэльс 19:00 Баку"Футбол 1", "Футбол 2"
- Италия - Швейцария 22:00 Рим "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
20 июня (воскресенье)
- Италия - Уэльс 19:00 Рим "Футбол 1", "Футбол 2"
- Швейцария - Турция 19:00 Баку "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
12 июня (суббота)
- Дания - Финляндия 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"
- Бельгия - Россия 22:00 Санкт-Петербург "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
16 июня (среда)
- Финляндия - Россия 16:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"
17 июня (четверг)
- Дания - Бельгия 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"
21 июня (понедельник)
- Россия - Дания 22:00 Копенгаген "Украина", "Футбол 1"
- Финляндия - Бельгия 22:00 Санкт-Петербург "Футбол 2"
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
13 июня (воскресенье)
- Австрия - Северная Македония 19:00 Бухарест "Футбол 1", "Футбол 2"
- Нидерланды - Украина 22:00 Амстердам "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
17 июня (четверг)
- Украина - Северная Македония 16:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
- Нидерланды - Австрия 22:00 Амстердам "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
21 июня (понедельник)
- Северная Македония - Нидерланды 19:00 Амстердам "Футбол 2"
- Украина - Австрия 19:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1"
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
13 июня (воскресенье)
- Англия - Хорватия 16:00 Лондон "Футбол 1", "Футбол 2"
14 июня (понедельник)
- Шотландия - Чехия 16:00 Глазго "Футбол 1", "Футбол 2"
18 июня (пятница)
- Хорватия - Чехия 19:00 Глазго "Футбол 1", "Футбол 2"
- Англия - Шотландия 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
22 июня (вторник)
- Чехия - Англия 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1"
- Хорватия - Шотландия 22:00 Глазго "Футбол 2"
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия
14 июня (понедельник)
- Польша - Словакия 19:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"
- Испания - Швеция 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
18 июня (пятница)
- Швеция - Словакия 16:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"
19 июня (суббота)
- Испания - Польша 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
23 июня (среда)
- Словакия - Испания 19:00 Севилья "Футбол 1"
- Швеция - Польша 19:00 Санкт-Петербург "Футбол 2"
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия
15 июня (вторник)
- Венгрия - Португалия 19:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"
- Франция - Германия 22:00 Мюнхен "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
19 июня (суббота)
- Венгрия - Франция 16:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"
- Португалия - Германия 19:00, Мюнхен "Футбол 1", "Футбол 2"
23 июня (среда)
- Германия - Венгрия 22:00 Мюнхен "Футбол 2"
- Португалия - Франция 22:00 Будапешт "Украина", "Футбол 1"
В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.
1/8 финала
26 июня (суббота)
- 2A - 2B 19:00 Амстердам (матч № 37) "Футбол 1", "Футбол 2"
- 1A - 2C 22:00 Лондон (матч № 38) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
27 июня (воскресенье)
- 1C - 3D/E/F 19:00 Будапешт (матч № 39) "Футбол 1", "Футбол 2"
- 1B - 3A/D/E/F 22:00 Севилья (матч № 40) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
28 июня (понедельник)
- 2D - 2E 19:00 Копенгаген (матч № 41) "Футбол 1", "Футбол 2"
- 1F - 3A/B/C 22:00 Бухарест (матч № 42) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
29 июня (вторник)
- 1D - 2F 19:00 Лондон (матч № 43) "Футбол 1", "Футбол 2"
- 1E - 3A/B/C/D 22:00 Глазго (матч № 44) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
1/4 финала
2 июля (пятница)
- Победитель № 42 - победитель № 41 19:00 Санкт-Петербург (матч № 45) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
- Победитель № 40 - победитель № 38 22:00 Мюнхен (матч № 46) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
3 июля (суббота)
- Победитель № 37 - победитель № 39 19:00 Баку (матч № 47) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
- Победитель № 44 - победитель № 43 22:00 Рим (матч № 48) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
1/2 финала
6 июля (вторник)
- Победитель № 45 - победитель № 46 22:00 Лондон (матч № 49) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
7 июля (среда)
- Победитель № 48 - победитель № 47 22:00 Лондон (матч № 50) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Финал
11 июля (воскресенье)
- Победитель № 49 - победитель № 50 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Как сообщали "Подробности", 1 июня тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на чемпионат Европы. Андрей Шевченко выбрал 26 футболистов, которые будут представлять нашу страну на турнире.
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