С 11 июня по 11 июля на стадионах 11 европейских городов пройдет чемпионат Европы по футболу. Россия перед жеребьевкой была разведена с Украиной, а матчи группового этапа с участием украинской сборной не будут проходить в Петербурге.

13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 сборная Нидерландов в Амстердаме примет команду Украины. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

"Подробности" публикуют расписание трансляций и календарь матчей. В Украине игры Евро-2020 будут транслировать телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Украина".

Если сборная Украины выйдет из своей группы С и будет продвигаться по турнирной сетке, все ее матчи будет транслировать телеканал "Украина".

Групповой этап

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

11 июня (пятница):

Турция - Италия 22:00 Рим "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

12 июня (суббота)

Уэльс - Швейцария 16:00 Баку "Футбол 1", "Футбол 2"

16 июня (среда)

Турция - Уэльс 19:00 Баку"Футбол 1", "Футбол 2"

Италия - Швейцария 22:00 Рим "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

20 июня (воскресенье)

Италия - Уэльс 19:00 Рим "Футбол 1", "Футбол 2"

Швейцария - Турция 19:00 Баку "Футбол 1", "Футбол 2"

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

12 июня (суббота)

Дания - Финляндия 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"

Бельгия - Россия 22:00 Санкт-Петербург "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

16 июня (среда)

Финляндия - Россия 16:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"

17 июня (четверг)

Дания - Бельгия 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"

21 июня (понедельник)

Россия - Дания 22:00 Копенгаген "Украина", "Футбол 1"

Финляндия - Бельгия 22:00 Санкт-Петербург "Футбол 2"

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

13 июня (воскресенье)

Австрия - Северная Македония 19:00 Бухарест "Футбол 1", "Футбол 2"

Нидерланды - Украина 22:00 Амстердам "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

17 июня (четверг)

Украина - Северная Македония 16:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Нидерланды - Австрия 22:00 Амстердам "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

21 июня (понедельник)

Северная Македония - Нидерланды 19:00 Амстердам "Футбол 2"

Украина - Австрия 19:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1"

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

13 июня (воскресенье)

Англия - Хорватия 16:00 Лондон "Футбол 1", "Футбол 2"

14 июня (понедельник)

Шотландия - Чехия 16:00 Глазго "Футбол 1", "Футбол 2"

18 июня (пятница)

Хорватия - Чехия 19:00 Глазго "Футбол 1", "Футбол 2"

Англия - Шотландия 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

22 июня (вторник)

Чехия - Англия 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1"

Хорватия - Шотландия 22:00 Глазго "Футбол 2"

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

14 июня (понедельник)

Польша - Словакия 19:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"

Испания - Швеция 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

18 июня (пятница)

Швеция - Словакия 16:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"

19 июня (суббота)

Испания - Польша 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

23 июня (среда)

Словакия - Испания 19:00 Севилья "Футбол 1"

Швеция - Польша 19:00 Санкт-Петербург "Футбол 2"

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

15 июня (вторник)

Венгрия - Португалия 19:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"

Франция - Германия 22:00 Мюнхен "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

19 июня (суббота)

Венгрия - Франция 16:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"

Португалия - Германия 19:00, Мюнхен "Футбол 1", "Футбол 2"

23 июня (среда)

Германия - Венгрия 22:00 Мюнхен "Футбол 2"

Португалия - Франция 22:00 Будапешт "Украина", "Футбол 1"

В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

1/8 финала

26 июня (суббота)

2A - 2B 19:00 Амстердам (матч № 37) "Футбол 1", "Футбол 2"

1A - 2C 22:00 Лондон (матч № 38) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

27 июня (воскресенье)

1C - 3D/E/F 19:00 Будапешт (матч № 39) "Футбол 1", "Футбол 2"

1B - 3A/D/E/F 22:00 Севилья (матч № 40) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

28 июня (понедельник)

2D - 2E 19:00 Копенгаген (матч № 41) "Футбол 1", "Футбол 2"

1F - 3A/B/C 22:00 Бухарест (матч № 42) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

29 июня (вторник)

1D - 2F 19:00 Лондон (матч № 43) "Футбол 1", "Футбол 2"

1E - 3A/B/C/D 22:00 Глазго (матч № 44) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

1/4 финала

2 июля (пятница)

Победитель № 42 - победитель № 41 19:00 Санкт-Петербург (матч № 45) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Победитель № 40 - победитель № 38 22:00 Мюнхен (матч № 46) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

3 июля (суббота)

Победитель № 37 - победитель № 39 19:00 Баку (матч № 47) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Победитель № 44 - победитель № 43 22:00 Рим (матч № 48) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

1/2 финала

6 июля (вторник)

Победитель № 45 - победитель № 46 22:00 Лондон (матч № 49) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

7 июля (среда)

Победитель № 48 - победитель № 47 22:00 Лондон (матч № 50) "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Финал

11 июля (воскресенье)

Победитель № 49 - победитель № 50 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Как сообщали "Подробности", 1 июня тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на чемпионат Европы. Андрей Шевченко выбрал 26 футболистов, которые будут представлять нашу страну на турнире.