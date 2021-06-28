Україна відзначає День Конституції [ Редактировать ]
Україна відзначає День Конституції. Щоб її ухвалити, депутати не виходили із сесійної зали майже добу. Через 23 години безперервних дебатів у ніч проти 28 червня 1996 315 народних обранців таки проголосували за Основний закон. Після цього в сесійну залу внесли синьо-жовтий прапор і вперше у стінах Ради пролунав сучасний гімн України.
Сьогодні з нагоди 25 річниці Конституції по всій країні відбудуться урочистості. О 10.00 на Площі Конституції в Києві піднімуть Державний прапор і встановлять пам'ятний знак "Тризуб". Завершить святкування у Києві світлове шоу о пів на десяту вечора.
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