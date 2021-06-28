Україна відзначає День Конституції. У ніч проти 28 червня 1996-го року - 315 народних обранців проголосували за Основний закон. У його першій статті Україну визначили як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну, правову державу.

Конституція затвердила державну символіку, статус української мови як державної, а Крим визнала Автономною Республікою у складі України. Саме у Верховній Раді сьогодні відбулися урочистості за участи президентів України і депутатів того самого - історичного - другого скликання. Їхні спогади - в сюжеті Ксенії Барвіненко.

Київ, 10та ранку, площа Конституції. На сходах шикуються депутати різних скликань. Усе, як тієї п'ятниці, 25 років тому, коли депутати другого скликання так само вишикувалися для спільного фото, щойно ухвалили Основний закон України.

Ярослав Кендзьор, народний депутат України II скликання:

У той час було розуміння що все процес юридичного оформлення держави, по факту ухвалення конституції завершений. Хоч ми були безмежно втомлені, бо не спали ніч.

Проєкт конституції України депутати розглядали понад добу. 27 годин без перерв та відпочинку обранці обговорювали Основний закон України

Володимир Стретович, народний депутат України II скликання:

Дуже величезна напруга, величезна відповідальність. Ми розуміли, що якщо цього не станеться, то або ми не будем мати демократичної Конституції або держави України.

Тож, коли почали розгляд поправок до проєкту Конституції відступати було нікуди. Тодішні депутати згадують, хто блокував ухвалення Основного закону.

Олександр Мороз, Голова Верховної Ради України (1994-1998):

Адміністрація президента у адміністрації президента сидів Горбулін у телефона, а у ложі уряді сидів віцепрем'єр з Конституції, це дикунство з точки зору юриспруденції, Олександр Ємець от стаття ставиться на голосування, Горбулін дзвонив не можна ухвалювати, він мотав головою і залежні від нього депутати не голосують, ми зробили так що цей телефон поламався.

Володимир Стретович, народний депутат України II скликання:

Кучма хотів свою конституцію, двопалатний парламент з необмеженими повноваженнями, і якби це сталося, які б наслідки сьогодні були.

Тодішній президент Кучма на історичне засідання навіть не прийшов, з'явився під куполом в останні хвилини на голосування. А нині дякує депутатам за Конституцію.

Леонід Кучма, другий Президент України (1994-2005):

Приємно бачити в цій залі депутатів другого скликання, які не дивлячись на політичні негаразди прийняли Конституцію, срібний ювілей якої ми з вами сьогодні відзначаємо, спасибі вам.

Та загальмувало розгляд Основного закону ще й протистояння всередині парламенту. Це сталося під час обговорення статті про державні символи. Обранці просто не могли зібрати трьохсот необхідних голосів і зрештою пішли на компроміс, змінивши статус Криму.

Ярослав Кендзьор, народний депутат України II скликання:

У цьому проєкті конституції кримська автономія вона так і називалася, кримська автономія, на рівні звичайнісінької області, але вже дуже вимагали кримські депутати дати їй статус Автономної республіки і ми вимушені були піти на оцей страшний компроміс, хоч розуміли тоді, що рано чи пізно, заклавши ту бомбу сповільненої дії - вона прийде час її легко буде підірвати, що ми маємо рік війни і восьмий рік анексії.

У підсумку документ підтримали 315 народних депутатів. Нині ж Основний закон України вважають одним з найкращих і найдемократичніших у світі. На честь 25 річниці його ухвалення Швеція передасть нам три копії - конституції Пилипа Орлика.

Володимир Зеленський, Президент України:

Яку називають першою писемною конституцією Європи, переважна більшість з нас не бачила її в живу, не бачила частинки свої історії і своєї спадщини, більше того за 311 років конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на батьківщині. Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. До тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика.

А ще президент вніс до парламенту законопроєкт про великий герб України, який за всі роки незалежності так і не затвердили. Документ визначили як невідкладний. А отже, парламент має розглянути його найближчим часом.