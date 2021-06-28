На лондонской железнодорожной станции пылает крупный пожар (видео) [ Редактировать ]
В столице Великобритании Лондоне рядом с ж/д станцией Elephant and Castle случился масштабный пожар. Очевидцы происшествия сообщают, что возгоранию предшествовал взрыв. Об этом сообщает пресс-служба пожарной бригады Лондона.
Огонь начался у арок железнодорожного моста в центре Лондона. При этом свидетели рассказывают об огромном огненном шаре.
Огромный пожар вспыхнул в арках у железнодорожного вокзала на юге Лондона - свидетели сообщают, что видели "взрыв в виде огненного шара".
Отмечается, что для ликвидации пожара были задействованы 70 спасателей. Они призвали людей избегать района происшествия и закрывать все двери и окна. С места пожара поднимается огромный столб дыма.
🚨Breaking: Elephant & Castle Station Is On Fire#London | #UK pic.twitter.com/gmE0CCx5E5— J̵̟̦̲̞̭̱̀̈́͑̄̇̈́̚͝ustice (@The_Justice7) June 28, 2021
Читайте также, на одном из причалов в Гонконге вспыхнул масштабный пожар. Из-за взрывов топливных баков и сильный дым пожарным не сразу удалось приступить к тушению огня, к счастью, пожар на пристани обошелся без погибших.
Кроме того, в тренировочном центре китайского города Шанцю провинции Хэнань случился пожар, унесший жизни 18 людей, при этом еще 16 человек получили травмы различной тяжести. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.
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