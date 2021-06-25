В тренировочном центре китайского города Шанцю провинции Хэнань случился пожар, унесший жизни 18 людей, при этом еще 16 человек получили травмы различной тяжести.

Возгорание случилось во время утренней тренировки по неясным пока причинам в одном из залов уезда Чжэчэн , где происходило обучение. На месте трагедии работают спасательные службы, также туда прибыли представители региональных, а также местных властей.

Отмечается, что в настоящее время пожар полностью ликвидирован. Правоохранители арестовали руководителя учреждения, также возраст жертв, а также обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте также, в американском штате Иллинойс, в городе Роктон, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool. Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии.

Кроме того, в американском штате Калифорния загорелся завод, на котором производятся электрокары Tesla, в настоящее время информации о пострадавших нет. До приезда спасателей сотрудники Tesla, находившееся во время инцидента на смене, пытались потушить огонь с помощью песка.

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