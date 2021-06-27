Пожар на пристани в Гонконге уничтожил более 30 яхт (видео) [ Редактировать ]
Источник: South China Morning Post
На одном из причалов в Гонконге вспыхнул масштабный пожар. Его причиной стало возгорание топливного бака на одной из яхт. Пламя быстро охватило соседние корабли, в результате чего более 30 катеров и яхт пошли на дно. Об этом сообщает South China Morning Post.
Из-за взрывов топливных баков и сильный дым пожарным не сразу удалось приступить к тушению огня. С судов на пристани были спешно эвакуированы все люди, часть яхт и катеров владельцам удалось увести в море.
К счастью, пожар на пристани обошелся без погибших, лишь один человек был отправлен в больницу с отравлением дымом.
Напомним, что 2 июня у берегов Шри-Ланки затонул контейнеровоз MV X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов на борту. Перед этим на борту судна 12 дней бушевал сильнейший пожар.
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