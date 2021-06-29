Наше подсознание может рассказать о нас много нового и интересного. Для этого достаточно пройти простой тест, который отнимет у вас всего одну минуту. Взгляните на картинку. Что вы увидели в первую очередь?

Цветы

Цветы обычно являются прекрасным знаком красоты и расцвета. Они дарят радость и женскую красоту природы всем, кто их видит.Красивые цветущие цветы говорят о вашем уверенном и верном духовном росте и личном развитии.

Вы движетесь в правильном направлении, и вас ожидает успех! Это может быть связано с работой, новыми отношениями или увлечениями. Не останавливайтесь на достигнутом!

Маска

Маска может указывать на то, что вы находитесь в процессе личной трансформации.

Она может символизировать различные аспекты вашей личности. У вас может быть одна маска, которую вы используете на работе; другая , которую вы надевает общаясь с родителями;

и третья маска, которую вы предназначаете для приятелей. Однако все это только порождает трудности, если эти маски входят в конфликт одна с другой. Удовлетворены ли вы своей персоной или пришло время увидеть себя в совершенно новом свете?

Под маской человек может скрывать свой истинный облик, характер или намерения. Или маской можно назвать лицо, носящее застывшее, пустое, загадочное выражение. Есть ли кто-то среди ваших знакомых, кто скрывает свое истинное лицо или желает казаться совсем не тем, кто он на самом деле? Чувствуете ли вы, что вам следует скрывать то, кем являетесь вы?

Женщина

Женщина предвещает собой интригу. Если вы увидели на картине образ красивой молодой женщины - это означает новые возможности для вас, радость, счастье, богатство, удачу.. Женщина с растрепанными волосами - опасность; а больному - трудность выздоровления.

Листья

Листья - символ роста, изобилия и достижений, особенно если они зеленые, свежие и сочные. Листья означают счастье и успех в бизнесе, а любви, то что она расцветет в полную силу.

Вас ожидает довольно беззаботная жизнь, полная радостных событий.

Зеленые листья всегда считались добрым знаком. Они могут сулить счастливый брачный союз, а также возможность получения наследства.

Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.

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