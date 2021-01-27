В Австралии десятый день подряд фиксируют отсутствие новых случаев коронавирусной болезни. Самому густонаселенному штату Новый Южный Уэльс позволили ослабить карантинные ограничения, сообщает Reuters.

Так, в Новом Южном Уэльсе не было выявлено ни одного случая COVID-19 на местном уровне в течение десяти дней. А в штате Виктория уже три недели не было ни одного случая заболевания.

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Федеральный министр здравоохранения Грег Хант заявил, что в среду, 27 января, отмечается десятый день отсутствия передачи COVID-19 среди населения по всей Австралии. Он также отметил, что успех страны наступает в то время, когда глобальные случаи коронавируса превысили 100 миллионов, а число погибших - 2 миллиона.

К слову, с начала пандемии в Австралии было зафиксировано более 22 000 местных случаев заболевания и 909 случаев смерти.

Ранее сообщалось, что границы Австралии останутся на замке до 2022 года. Запрет на въезд для иностранцев, не имеющих вида на жительство, ввели на "Зеленом континенте" 20 марта.

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