Министерство здравоохранения Австралии запретило использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет. Это связано со всплеском возникновения тромбов у тех, кто уже получил прививку, сообщает Reuters.

Отмечается, что Австралия использовала 3,3 млн доз вакцины AstraZeneca, после чего у 60 человек было обнаружено возникновение тромбов и зафиксировано два летальных случая.

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"Правительство ставит безопасность превыше всего",- заявил глава Минздрава Австралии Грег Хант.

Он добавил, что на сегодня регистрируется все больше случаев возникновения синдрома тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca среди лиц в возрастной группе 50-59 лет.

Ранее сообщалось, что регулятор ЕС не рекомендует вакцину AstraZeneca людям с тромбами. Также в Испании заявили о безопасности вакцины Pfizer после AstraZeneca.

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