Курс доллара на 29 июня [ Редактировать ]
Во вторник, 29 июня, Национальный банк Украины немного понизил официальный курс доллара.
Так, курс установлен на отметке 27,39 гривен за доллар. Доллар потерял 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и таким образом, американская валюта снова падает после роста накануне.
Курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,50 гривен за евро.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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