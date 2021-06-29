Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о большом гербе Украины. 29 июля документ зарегистрировали в Верховной Раде. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Глава государства определил его как неотложный для внеочередного рассмотрения Рады.

Докладывать о законопроекте во время его рассмотрения в парламенте будет первый президент Леонид Кравчук.

Текст документа на данный момент отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству.

Главным по наработке проекта определен комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Читайте также, организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины выбрал лучший эскиз герба. Специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению, занимавшиеся вопросами геральдики, эмблематики и генеалогии, провели несколько туров голосования.

Кроме того, городской совет Киева планирует обновить герб столицы. Для этого объявляют конкурс. Нынешний герб был утвержден еще в 1995 году, однако оказалось, что гербов с Архангелом Михаилом в столице - два, Каждый среди двух современных гербов имеет свои недостатки.

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