Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о Большом государственном гербе. Об этом президент заявил во время торжественного заседания Верховной Рады.

Документ определен как неотложный. Делать доклад о рассмотрении закона в Парламенте будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук.

Читайте также, организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины выбрал лучший эскиз герба. Специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению, занимавшиеся вопросами геральдики, эмблематики и генеалогии, провели несколько туров голосования.

Кроме того, городской совет Киева планирует обновить герб столицы. Для этого объявляют конкурс. Нынешний герб был утвержден еще в 1995 году, однако оказалось, что гербов с Архангелом Михаилом в столице - два, Каждый среди двух современных гербов имеет свои недостатки.

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