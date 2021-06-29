Вблизи Тернополя во вторник, 29 июня, произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Огонь вспыхнул на свалке в селе Малашовцы.

Сейчас горит мусор на площади ориентировочно 100 квадратных метров. Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров.

На месте происшествия работают 4 единицы спасательной техники и 5 единиц вспомогательной техники от коммунальных и других служб. Уже организована бесперебойная подача воды на тушение.

К тушению пожара, в частности, привлекли два трактора и самосвал, которые посыпают отсевом очаги пожара. Ликвидация огня все еще продолжается.

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Кроме того, в Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди, Водители, проезжавшие мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь, приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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