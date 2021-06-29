Под Тернополем пылает свалка [ Редактировать ]
Вблизи Тернополя во вторник, 29 июня, произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Огонь вспыхнул на свалке в селе Малашовцы.
Сейчас горит мусор на площади ориентировочно 100 квадратных метров. Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров.
На месте происшествия работают 4 единицы спасательной техники и 5 единиц вспомогательной техники от коммунальных и других служб. Уже организована бесперебойная подача воды на тушение.
К тушению пожара, в частности, привлекли два трактора и самосвал, которые посыпают отсевом очаги пожара. Ликвидация огня все еще продолжается.
Читайте также, вблизи станции метро "Академгородок" на ходу загорелась маршрутка. От маршрутки практически ничего не осталось, сгорела вся, правоохранители ограничили движение на месте происшествия, пострадавших в результате инцидента нет.
Кроме того, в Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди, Водители, проезжавшие мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь, приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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