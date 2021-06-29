Украинская теннисистка Костюк вышла во второй круг Уимблдона [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня, 29 июня, вышла во второй круг Уимблдонского турнира. Она дебютировала в основе турнира по победе над бельгийкой Кики Бертенз.
Об этом говорится на сайте FlashScore.
Украинская теннисистка победила в первом круге со счетом 6:3, 6:4. Следующий раунд она проведет с победительницей матча между латвийкой Анастасией Севастовой и казашкой Зариной Дияс.
Кроме Костюк в турнире сыграют еще украинские теннисистки: Элина Свитолина, Катерина Козлова и Леся Цуренко.
Напомним, что российскую теннисистку задержали за договорной матч на "Ролан Гаррос".
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