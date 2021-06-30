Во вторник, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени, в поединке 1/8 финала чемпионата Европы встретились сборные Швеции и Украины. Матч состоялся в Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк".

По итогам, сборная Украины победила Швецию и вылетела в 1/8 финала "Евро-2020". Так, команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии.

Фактически в первой акцентированной атаке Украина забила. Александр Зинченко пробил в ворота. После этого давление Швеции усилилось. Эмиль Форсберг забил под конец первого тайма ответный гол.

Во втором тайме команды имели ряд шансов забить второй гол, включая удары в штанги. Но основное время завершилось ничьей 1:1.

Решающий гол в добавочное время второго экстра-тайма забил Артем Довбык, который вышел на замену уже в экстра-тайме.

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