Ко флешмобу в поддержку сборной Украины по футболу на чемпионате Евро-2020 присоединились украинские звезды спорта и шоу-бизнеса.

Видеообращения со словами поддержки украинским футболистам знаменитости опубликовали в соцсети Instagram под хештегами #ПідтримайЗбірну и #40млнпідтримуютьзбірну.

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Так, ко флешмобу, вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским, присоединились Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская, Александр Скичко и Лилия Подкопаева.

"Ребята, вся страна с вами! Все болеем! Держитесь! С вами вся Украина! Только вперед!", "Наши ребята должны знать, что завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов", "Все болеем за нашу сборную Украины по футболу!" - говорится в сообщениях звезд.

Напомним, во вторник, 29 июня, в 22:00 в рамках чемпионата Европы по футболу Евро-2020 состоится матч Украина-Швеция.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики рискуют не попасть на матч против Швеции.

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