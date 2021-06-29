Евро-2020: ко флешмобу в поддержку сборной Украины присоединились звезды шоу-бизнеса [ Редактировать ]
Ко флешмобу в поддержку сборной Украины по футболу на чемпионате Евро-2020 присоединились украинские звезды спорта и шоу-бизнеса.
Видеообращения со словами поддержки украинским футболистам знаменитости опубликовали в соцсети Instagram под хештегами #ПідтримайЗбірну и #40млнпідтримуютьзбірну.
Так, ко флешмобу, вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским, присоединились Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская, Александр Скичко и Лилия Подкопаева.
"Ребята, вся страна с вами! Все болеем! Держитесь! С вами вся Украина! Только вперед!", "Наши ребята должны знать, что завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов", "Все болеем за нашу сборную Украины по футболу!" - говорится в сообщениях звезд.
Напомним, во вторник, 29 июня, в 22:00 в рамках чемпионата Европы по футболу Евро-2020 состоится матч Украина-Швеция.
Ранее сообщалось, что украинские болельщики рискуют не попасть на матч против Швеции.
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