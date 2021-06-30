На фронті за минулу добу чотири порушення режиму тиші. І вже тричі супротивник відкривав вогонь сьогодні зранку. Поблизу Невельського й Красногорівки атакував українські позиції з мінометів 120 калібру. Втрат серед військових Об'єднаних сил немає. Обстріли найманці починають здебільшого з настанням сутінок, щоб представники ОБСЄ не фіксували порушень.

Море, сонце, пляж. У Приазов'ї в самому розпалі курортний сезон. Та Широкине він оминає вже восьмий рік поспіль. Санаторії та дачі, розташовані на мальовничому узбережжі, давно перетворилися на суцільні руїни, та й у самому селі жити тепер нікому. Ще кілька років тому на цих позиціях була українська армія, але навіть військові звідти вийшли.

Наші військові вже давно вийшли далеко за околиці самого селища Широкине. Тому добиратися до найближчих позицій доводиться за допомогою от такого транспорту, або пішки.

Наші вояки закріпилися за кілька кілометрів від Широкиного, щоб бути подалі від околиць Маріуполя та прилеглих сіл. І щоб не давати ворогові можливості нищити і без того понівечену інфраструктуру. Тепер українські окопи - серед диких азовських степів.

Та розслаблятися ніколи. Подекуди від українських окопів до супротивника не більше ніж п'ятсот метрів. Неозброєним оком можна розгледіти ворожі позиції на околицях окупованої Саханки. Але краще це робити за допомогою труби розвідника - неподалік працюють снайпери.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

Виходять і прострілюють територію сюди, вночі видно засвєти деякі, а так, щоб такого сильного руху, то немає.

Вдень, коли на лінії фронту працюють спостерігачі ОБСЄ ворог вогонь не відкриває. А от з настанням сутінок тут починається справжня війна. На ворожі обстріли наші військові відповідають лише в кричущих випадках - побоюються зачепити цивільних. Найманці стріляють із житлових районів Саханки, а там ще мешкає чимало людей.

Позивний "Гірський", військовослужбовець Збройних сил України:

Ну а є сенс зменшувати дистанцію? У якому розумінні? Висуватись вперед?! Ну, в принципі, якщо буде відповідна команда, будемо приймати рішення. Поки закріпилися тут, ведемо спостереження, чергування для відбиття атаки противника.

Та навіть якщо наші військові й звільнять Саханку, то до курортного Широкиного однаково ще довго не зможуть приїжджати відпочивальники. Щоб повністю розмінувати село, саперам знадобиться не один десяток років.