Во вторник, 29 июня, в поединке 1/8 финала чемпионата Европы встретились сборные Швеции и Украины, в котором украинская борная одержала победу со счетом 2:1 и вышла в 1/4 чемпионата. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выход национальной сборной в четвертьфинал чемпионата "Евро-2020". Об этом пишет Sport.ua.

По его словам, на матче решили обезопасить фланги, а также попросили полузащитника работать "очень много".

Перестроили позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, это не всегда получалось, но я считаю, что команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, переводили с фланга на фланг. Первый забитый мяч: передача с одного фланга на другой и отличное завершение от Александра Зинченко. В дополнительное время дожали, забили на последних минутах.

Шевченко добавил, что у команды "нет проблем с нестандартными решениями", отвечая на вопрос об отсутствии Малиновского и появлении Зинченко слева в защите.

Он также сказал, что матч в Италии будет тяжелым.

Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку.

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