В США пригрозили России новыми санкциями [ Редактировать ]
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия продолжит вести себя агрессивно, Штаты оставляют за собой право ввести новые санкции, несмотря на то, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Если Россия решит прибегнуть к необдуманным или агрессивным действиям, мы ответим. Не с целью конфликта или эскалации - а потому, что мы будем отстаивать свои интересы и ценности.
Блинкен также отметил, что нынешняя администрация США уже демонстрировала реакцию: в частности, на попытки вмешательства в выборы, кибератаки против SolarWinds, попытку отравить Навального.
Со стороны Соединенных Штатов была четкая и мощная реакция, например, в виде санкций.
Он также отметил, что многие из санкций были введены в координации с европейскими партнерами, а также Канадой и Великобританией.
Ранее мы писали о том, что Европейский союз продлил экономические санкции против России. Также Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси.
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