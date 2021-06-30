Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия продолжит вести себя агрессивно, Штаты оставляют за собой право ввести новые санкции, несмотря на то, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Если Россия решит прибегнуть к необдуманным или агрессивным действиям, мы ответим. Не с целью конфликта или эскалации - а потому, что мы будем отстаивать свои интересы и ценности.

Блинкен также отметил, что нынешняя администрация США уже демонстрировала реакцию: в частности, на попытки вмешательства в выборы, кибератаки против SolarWinds, попытку отравить Навального.

Со стороны Соединенных Штатов была четкая и мощная реакция, например, в виде санкций.

Он также отметил, что многие из санкций были введены в координации с европейскими партнерами, а также Канадой и Великобританией.

Ранее мы писали о том, что Европейский союз продлил экономические санкции против России. Также Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси.

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