Ворог застосував на Донбасі великокаліберні міномети [ Редактировать ]
На фронті за минулу добу - три порушення режиму тиші. Поблизу Невельського й Красногорівки супротивник атакував українські позиції з мінометів 120 калібру. Втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
Вогонь найманці відкривають здебільшого з настанням сутінок, щоб представники ОБСЄ не фіксували порушень.
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