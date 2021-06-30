В среду, 30 июня, Верховная Рада Украины на заседании приняла законопроект, который является условием для первого пересмотра программы финансирования stand-by МВФ.

"За" проголосовали 279 депутатов.

Документ усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.

Предусмотрена новая структура капитала банка (включительно с буферами капитала) и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Количество заместителей главы НБУ возрастет до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий нацрегулятора по курирование небанковского финансового сектора.

Также Рада 256 голосами приняла законопроект о процедуре ликвидации банков.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по восстановлению работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Парламент утвердил правки, рекомендованные Венецианской комиссией.

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