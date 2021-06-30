Верховная Рада приняла важный закон о банках [ Редактировать ]
В среду, 30 июня, Верховная Рада Украины на заседании приняла законопроект, который является условием для первого пересмотра программы финансирования stand-by МВФ.
"За" проголосовали 279 депутатов.
Документ усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).
Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.
Предусмотрена новая структура капитала банка (включительно с буферами капитала) и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.
Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.
Количество заместителей главы НБУ возрастет до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий нацрегулятора по курирование небанковского финансового сектора.
Также Рада 256 голосами приняла законопроект о процедуре ликвидации банков.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по восстановлению работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Парламент утвердил правки, рекомендованные Венецианской комиссией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 30 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект, согласно которому в стране усовершенствуют процедуру ликвидации банков
В среду, 30 июня, Верховная Рада Украины собирается на заседание
Верховная Рада на этой неделе будет работать в усиленном режиме и кроме пленарных заседаний, предусмотренных графиком парламента, соберется на два внеочередных
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о большом гербе Украины
Нынешняя власть, систематически нарушающая конституционные права граждан, должна быть отправлена в отставку