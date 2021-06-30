"Ну что встречаться с Зеленским": Путин сделал заявление [ Редактировать ]
В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин заявил о том, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в ходе прямой линии.
По его мнению, решения по украинскому вопросу на сегодня принимаются в США.
"Ну что встречаться с Зеленским… Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюcь от встреч такого рода. Надо только понять, о чем говорить", - заявил Путин.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.
Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.
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