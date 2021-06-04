В пятницу, 4 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никакой конкретики по встрече Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским нет. Об этом сообщает ТАСС.

Нет. Каких-то конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии Офиса президента Украины мы пока не получили.

Комментируя заявления Киева о намерении обсудить тему Крыма он сказал, что "это не совсем коррелируется с тем, что сказал президент России".

Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит. Его можно обсуждать с точки зрения туристического потенциала, как российскую здравницу для украинских граждан, приграничное сотрудничество российских регионов с соседними государствами. Но в том контексте, как это предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит.

Также представитель Кремля сообщил, что нет прогресса и по вопросу организации встречи лидеров "нормандской четверки".

Есть понимание, что должны встречаться министры иностранных дел и должен пройти и саммит, но надо перед этим проделать "домашнюю работу". Работа продолжается, но очень-очень вязко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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