Министры пришли на заседание правительства в форме футбольной сборной (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
30 июня члены Кабинета министров Украины пришли на заседание правительства в форме национальной сборной по футболу.
Таким образом члены Кабмина отметили выход команды в 1/4 финала чемпионата Европы. Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил наших футболистов с победой.
Правительство поздравляет сборную Украины по футболу с выходом в 1/4 финала Евро-2020. Это огромный успех команды и тренерского штаба. Такие вещи очень мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за украинскую сборную. Спасибо нашим игрокам! Вперед - к новым победам!
Как сообщали "Подробности", Украина победила сборную Швеции в дополнительное время со счетом 2:1. В четвертьфинале, который пройдет 3 июля в Риме, подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Англии. Из-за карантинных ограничений, украинцы не смогут посетить этот матч.
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