Болельщики из Украины не смогут прилететь на матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020, который пройдет в Риме, из-за ограничений в связи с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

После завершения вторничных игр 1/8 финала организация обновила правила посещения матчей именно для болельщиков из Украины и Англии. В нормах отмечается, что простые болельщики, которые хотят посетить Рим именно ради матча чемпионата Европы, не смогут попасть в Италию из-за действующих ограничений.

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Италия продолжает не пускать в страну граждан третьих стран, которые хотят въехать по "необязательным" причинам вроде работы. Поэтому Украину на "Стадио Олимпико" в Риме смогут поддержать представители местной диаспоры, а также работники из Украины.

Для англичан въезд в Италию без карантина также запрещен. С 28 июня были ужесточены правила посещения страны британцами в связи с распространением "дельта"-штамма коронавируса в Британии, поэтому для граждан Соединенного Королевства правила въезда такие же, как и для украинцев.

Напомним, матч Украина - Англия состоится 3 июля в Риме.

Ранее мы писали о том, что Украина победила Швецию и прошла в четвертьфинал Евро-2020.

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