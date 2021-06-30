Четвертьфинал Евро-2020: украинцы не смогут прилететь на матч против Англии [ Редактировать ]
Болельщики из Украины не смогут прилететь на матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020, который пройдет в Риме, из-за ограничений в связи с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
После завершения вторничных игр 1/8 финала организация обновила правила посещения матчей именно для болельщиков из Украины и Англии. В нормах отмечается, что простые болельщики, которые хотят посетить Рим именно ради матча чемпионата Европы, не смогут попасть в Италию из-за действующих ограничений.
Италия продолжает не пускать в страну граждан третьих стран, которые хотят въехать по "необязательным" причинам вроде работы. Поэтому Украину на "Стадио Олимпико" в Риме смогут поддержать представители местной диаспоры, а также работники из Украины.
Для англичан въезд в Италию без карантина также запрещен. С 28 июня были ужесточены правила посещения страны британцами в связи с распространением "дельта"-штамма коронавируса в Британии, поэтому для граждан Соединенного Королевства правила въезда такие же, как и для украинцев.
Напомним, матч Украина - Англия состоится 3 июля в Риме.
Ранее мы писали о том, что Украина победила Швецию и прошла в четвертьфинал Евро-2020.
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