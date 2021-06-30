В среду, 30 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 1 июля отменяется мораторий на рынок земли в Украине. По его словам, нет ни одной успешной страны, где действовал бы такой мораторий. Об этом он заявил на заседании правительства.

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Он считает, что украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться.

Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С завтрашнего дня его не будет и в Украине.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками.

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