"В Украине 1 июля отменяется мораторий на рынок земли" - Шмыгаль [ Редактировать ]
В среду, 30 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 1 июля отменяется мораторий на рынок земли в Украине. По его словам, нет ни одной успешной страны, где действовал бы такой мораторий. Об этом он заявил на заседании правительства.
Он считает, что украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться.
Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С завтрашнего дня его не будет и в Украине.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками.
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