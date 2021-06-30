Обережно, плагіат! Кандидатку в канцлери Німеччини від партії "Зелені" звинуватили в безвідповідальному запозиченні чужих текстів. Про що саме йдеться? І як цей скандал може вплинути на результати майбутніх парламентських виборів? Тетяна Логунова розкаже.

Книгу, яка може поховати її політичну кар'єру, Анналена Бербок презентувала два тижні тому. Сторінок про зміни, необхідні для Німеччини, - мали стати політичним маніфестом кандидатки в канцлери.

Анналена Бербок, кандидатка на посаду канцлера Німеччини:

Для мене важливо, щоб політичні рішення ухвалювалися не лише в головах. Щоб це не були тільки стратегічні та раціональні кроки. Для мене політика - це співпраця розуму й серця. Це непросто, але можливо.

Утім, книгу пані Бербок взялися читати не лише виборці. А ще й австрійський медійний аналітик та експерт з плагіату. Стефан Вебер знайшов у праці цілі уривки, слово в слово скопійовані з інших джерел. Фрау Бербок позичила їх із журнальних статей, програмних матеріалів партії "Зелені" та Вікіпедії. Без посилання на справжніх авторів текстів.

Звинувачення в плагіаті Анналена Бербок вже прокоментувала. Каже: нічиї авторські права не порушувала, бо використовувала загальнодоступні матеріали. Закиди на свою адресу кандидатка в канцлери Німеччини вважає елементом брудної політичної боротьби. І спробою підірвати довіру виборців до партії "зелені".

Хвилювання фрау Бербок - можна зрозуміти. Звинувачення в плагіаті дочасно відправили на політичну пенсію низку німецьких урядовців.

Так через безвідповідальне використання чужих текстів у кандидатській дисертації свого часу посаду втратив міністр оборони і на той момент один з найпопулярніших політиків Німеччини Карл-Теодор цу Гуттенберг.

Потім, теж через плагіат у дисертації, у відставку пішла міністр освіти Анетте Шаван. І, зрештою, в травні цього року з тієї ж причини крісло міністра в справах сім'ї звільнила Франциска Гіффай.

Скандал із плагіатом - німецьким "зеленим" наразі дуже невигідний. Партія вже почала втрачати свої лідерські позиції. А до виборів залишається уже кілька місяців.

Останні соцопитування однозначні: "Зелені" на чолі з Бербок уже не є фаворитами. Їх обійшли християнські демократи. Зміну настроїв експерти пояснюють консерватизмом німецьких виборців. Які не вбачають необхідності в якихось кардинальних змінах.