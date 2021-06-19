В России разбился самолет с людьми: есть погибшие [ Редактировать ]
В субботу, 19 июня, в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным СМИ количество жертв может достигать семи. Как пишет российский Telegram-канал "112", причиной катастрофы могло стать то, что Л-410 при взлете не смог набрать нужную высоту и задел крылом землю.
В то же время ТАСС, ссылаясь на прокуратуру, информирует о том, что экипаж сообщал об отказе одного из двигателей
Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета. На борту находился экипаж и группа из 17 парашютистов, состояние потерпевших оценили как тяжелое.
На место происшествия вылетел вертолет со спасателями. Начались поисково-спасательные работы.
Telegram-канал Baza сообщает, что среди погибших – оба пилота Л-410, а также несколько пассажиров. В результате жесткой посадки пострадали еще 13 человек.
Mash информирует, что к месту ЧП вылетел вертолет спасателей, ведутся поисково-спасательные работы. Экипаж упавшего в Кузбассе самолета Л-410 успел сообщить об отказе одного из двигателей.
Ранее мы писали, что на северо-востоке американского города Лас-Вегас упал военный самолет. В результате трагедии погиб мужчина-плот, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.
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