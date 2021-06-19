В субботу, 19 июня, в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным СМИ количество жертв может достигать семи. Как пишет российский Telegram-канал "112", причиной катастрофы могло стать то, что Л-410 при взлете не смог набрать нужную высоту и задел крылом землю.

В то же время ТАСС, ссылаясь на прокуратуру, информирует о том, что экипаж сообщал об отказе одного из двигателей

Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета. На борту находился экипаж и группа из 17 парашютистов, состояние потерпевших оценили как тяжелое.

Читайте также В Маньяме разбился военный самолет, 12 жертв

На место происшествия вылетел вертолет со спасателями. Начались поисково-спасательные работы.

Telegram-канал Baza сообщает, что среди погибших – оба пилота Л-410, а также несколько пассажиров. В результате жесткой посадки пострадали еще 13 человек.

Mash информирует, что к месту ЧП вылетел вертолет спасателей, ведутся поисково-спасательные работы. Экипаж упавшего в Кузбассе самолета Л-410 успел сообщить об отказе одного из двигателей.

Ранее мы писали, что на северо-востоке американского города Лас-Вегас упал военный самолет. В результате трагедии погиб мужчина-плот, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.