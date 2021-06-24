На Филиппинах, возле Манилы, во время ночных тренировок разбился новый военный вертолет. Погибли шесть членов экипажа. Об этом сообщает Xinhua.

Так, вертолет упал около 22:00 по местному времени во время ночных тренировок в нескольких милях от авиабазы ​​в городе Капас провинции Тарлак.

О выживших в авиакатастрофе информации пока нет. Лица членов экипажа будут опубликованы, как только члены их семей будут проинформированы надлежащим образом о трагедии.

Министр обороны Дельфин Лоренцана в отдельном заявлении сказал, что в результате аварии "на борту погибли три пилота и три авиатора". Он добавил, что вертолет разбился в районе Вороньей долины в провинции Тарлак.

Как отмечают СМИ, поиски военного вертолета начались вчера поздно вечером после того, как вертолет не вернулся на базу.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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