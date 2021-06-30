С 1 июля увеличат пособия по безработице: сколько будут платить [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Повышение прожиточного минимума в Украине с 1 июля приведет к увеличению максимальной помощи по безработице на 436 грн - до 9500 грн. На повышенные пособия могут рассчитывать около 15% официальных безработных.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил начальник управления по предоставлению услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.
Чиновница заверила, что проблем с увеличением пособий "не будет больше, чем они есть сейчас", поскольку увеличение прожиточного минимума заложено в госбюджет.
Согласно закону, максимальный размер пособия по безработице должен составлять не более 4 прожиточных минимумов. Итак, если он вырос, то максимально помощь выросла, и люди будут получать именно то, что им полагается.
По данным Госцентра занятости, максимальную помощь по безработице на сегодняшний день получают не более 15% украинцев, которые стоят на учете.
Минимальную помощь получает, кажется, каждый пятый, сейчас не готова сказать точно. Приблизительно 20-25% - это 1000-1800 гривен. 1000 гривен для незастрахованных, 1800 гривен для застрахованных лиц.
Как сообщали "Подробности", повышение пенсий для украинцев старше 75 лет перенесено на 1 октября. Старикам будут ежемесячно доплачивать по 400 грн.
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