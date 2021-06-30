Не вкрала, а позичила. Кандидатку в канцлери Німеччини від партії "Зелені" - звинуватили у плагіаті. І це може коштувати їй перемоги на виборах. Про що йдеться? І як уже реагують виборці? Розкаже Тетяна Логунова.

Книгу, яка може поховати її політичну кар'єру, Анналена Бербок презентувала два тижні тому. Сторінок про зміни, необхідні для Німеччини, - мали стати політичним маніфестом кандидатки в канцлери.

Анналена Бербок, кандидатка на посаду канцлера Німеччини:

Для мене важливо, щоб політичні рішення ухвалювалися не лише в головах. Щоб це не були тільки стратегічні та раціональні кроки. Для мене політика - це співпраця розуму й серця. Це непросто, але можливо.

Утім, книгу пані Бербок взялися читати не лише виборці. А ще й австрійський медійний аналітик та експерт з плагіату. Стефан Вебер знайшов у праці цілі уривки, слово в слово скопійовані з інших джерел. Фрау Бербок позичила їх із журнальних статей, програмних матеріалів партії "Зелені" та Вікіпедії. Без посилання на справжніх авторів текстів.

Звинувачення в плагіаті Анналена Бербок вже прокоментувала. Каже: нічиї авторські права не порушувала, бо використовувала загальнодоступні матеріали. Закиди на свою адресу кандидатка в канцлери Німеччини вважає елементом брудної політичної боротьби. І спробою підірвати довіру виборців до партії "зелені".

Хвилювання фрау Бербок - можна зрозуміти. Звинувачення в плагіаті дочасно відправили на політичну пенсію низку німецьких урядовців.

Так через безвідповідальне використання чужих текстів у кандидатській дисертації свого часу посаду втратив міністр оборони і на той момент один з найпопулярніших політиків Німеччини Карл-Теодор цу Гуттенберг.

Потім, теж через плагіат у дисертації, у відставку пішла міністр освіти Анетте Шаван. І, зрештою, в травні цього року з тієї ж причини крісло міністра в справах сім'ї звільнила Франциска Гіффай.

Скандал із плагіатом - німецьким "зеленим" наразі дуже невигідний. Партія вже почала втрачати свої лідерські позиції. А до виборів залишається уже кілька місяців.

Останні соцопитування однозначні: "Зелені" на чолі з Бербок уже не є фаворитами. Їх обійшли християнські демократи. Зміну настроїв експерти пояснюють консерватизмом німецьких виборців. Які не вбачають необхідності в якихось кардинальних змінах.