Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль. Однако это не затронет большинство потребителей, поскольку с 1 мая действует годовой тариф, который не может быть повышен. Об этом сообщает профильное издание "Газправда", которое занимается ценовым мониторингом.

По данным издания, месячные цены, которые компании предлагают на июль, доходят до 15,5 грн за кубометр.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 гривен (в июне - 11,94 гривен за кубометр).

Однако с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине действует базовая годовая цена. Ее можно изменять только в сторону понижения. Именно на эти тарифы потребителей автоматически перевели с 1 мая. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

В июле базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр.

Большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр. Но 19 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.

Ранее в июне "Нафтогаз" повысила цену на газ до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.

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