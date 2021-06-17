"Нафтогаз" резко повысил цену на газ [ Редактировать ]
В июне "Нафтогаз" повысила цену на газ до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана Фиксированный, цель которого - защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке", - говорится в сообщении.
Так, цена газа в тарифном плане Месячный в июне составляет 11,94 грн за куб. м, в то время как клиенты ГК Нафтогаз Украины в рамках годового тарифного плана Фиксированный имеют одну из самых выгодных цен на газ - 7,96 грн за куб. м.
В компании отметили, что подключение к тарифному плану Месячный происходит только по желанию клиента. А в целом все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане.
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