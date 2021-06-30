Вже по 15. Ціна газу на європейській енергетичній біржі продовжує зростати. Приміром, цього місяця куб газу коштував 12 гривень. А вже зараз блакитне паливо продають за 15!

Чи будуть зростати ціни на газ в Україні? І, головне, як убезпечити себе від стресових сум у платіжках? Богдан Вербицький продовжить.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Там твориться ужас с точки зрения цен.

Бо ціни на газ...

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Це найвищі ціни, які коли небудь були в Європі.

І продовжують зростати! Навіть зараз улітку. Якщо в січні, приміром, куб газу коштував вісім гривень. То в червні вже 12! А липень взагалі встановив новий рекорд!

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

15 гривен за кубометр. Это получается более чем в два раза выше, чем годовой тариф.

Який діє з травня. На річні тарифи всіх споживачів перевели автоматично. Аби уникнути подібних "цінових" гойдалок, бо ціна тепер однакова на цілий рік - 7,99 за куб.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Цена достаточно таки низкая относительно тех текущих цен на газ, которые мы имеем по месячному тарифу.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Річний контракт - він дешевший значно. Там оплата суми відбувається так само помісячно.

Тобто скільки спожили, стільки і заплатили за тарифом в 7,99. Найбільше викласти доведеться в опалювальний період. Бо споживання газу зростає. Аби "пом'якшити" удар газопостачальні компанії або Газзбути пропонують й інші пропозиції. Приміром, платити - рівномірно протягом року.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Це можливо корисно для таких людей, які, наприклад, зараз можуть платити, і їм не треба буде взимку багато платити. Якщо ми, наприклад, візьмемо середньостатистичну родину, то в них бюджет, доходи більш-менш рівномірні.

Як це працює? Спожитий об'єм минулого року і суму до сплати - розбивають на 12 рівних частин. Так споживач сплачує однакову суму протягом року, за Однаковий об'єм спожитого газу. А в чому ж вигода?

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Человек может планировать свои расходы на весь год вперед. Каждый месяц он будет выплачивать точно определенную сумму. Если, например, 3 тысячи, 4 тысячи гривен в месяц надо платить в отопительный сезон, не все могут себе позволить единоразово выложить такую сумму.

А що робити, якщо споживач використав більше газу, ніж торік? Або навпаки - менше?

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник Голови асоціації енергоресурсів:

У квітні, коли закінчується тариф, якщо ви спожили газу більше, то на різницю спожитого газу, вам виставлять невеличкий додатковий рахунок, якщо ви спожили менше, ніж планували, і у вас залишиться передплата, то вона повертається на ваш рахунок. І ви можете нею користуватися будь-яким чином.

Ще одні виплати, які також залишаться - субсидії. Зміна тарифу чи способу оплати, на них не впливають.