Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о введении 20% налога для иностранных корпораций, которые работают на территории Украины. Закон окрестили "налогом на Google". Такой закон действует во многих странах мира и, как утверждают политики, это позволит Украине продвинуться в сторону евроинтеграции.

Давайте же разберемся, что это за закон и как он повлияет на простых украинцев.

Для того, чтобы сразу расставить точки на "и" отметим, что простых пользователей новый закон не коснется. Изменения коснуться только иностранных компаний. Закон предусмотрен для крупных компаний, которые и будут платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг.

Что такое налог на Google?

Налог на Google - это законопроект о налогообложении нерезидентов, которые предоставляют услуги на территории Украины.





Кому придется платить?

В законе указывается тот факт, что плательщиком налога будут компании, которые действуют в информационном пространстве Украины, зарабатывая на сетевой рекламе.

Что попадает под категорию информационных услуг?

предоставление рекламы;

фото, видео, аудио;

доступ к приложениям, сервисам, платформам на платной основе;

тексты, книги, онлайн-журналы;

програмное обеспечение, его обновления и дистанционное обслуживание;

онлайн-игры.

Как коснется обычных пользователей сети?

Авторы закона утверждают, что простых пользователей сети это никак не коснется. Однако эксперты не согласны с таким мнение. Дело в том, что платить налог будут те компании, которые размещают рекламу в социальных сетях, а многие жители страны пользуются их услугами для продвижения интернет-бизнеса.

Отметим, что в день подписания президентом закона о "налоге на Google" на популярном фотохостинге Flickr, предназначенном для хранения и дальнейшего использования цифровых фотографий и видеороликов, пропала возможность проведения платежей из Украины. В самой компании на вопрос о причинах такой "поломки" конкретного ответа не дают. Там заявляют, что действительно такая проблема существует и сейчас ведутся работы, чтобы решить этот вопрос. Многие связывают это как раз таки с введением "налога на доступ ".

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