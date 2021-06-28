Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны.

В Верховной Раде одобрили законопроект в начале июня 2021 года. Согласно документу, полномочия "Укртрансбезопасности" будут расширены: ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Отмечается, что порядок проведения проверок, а также габаритно-весовой контроль устанавливает Кабинет министров. Таким образом штрафы за превышение установленных законодательством будут выглядеть так:

До 2% включительно - в размере 1700 гривен;

От 2% до 5% - в размере 5100 гривен;

От 5% до 10% - в размере 8500 гривен;

От 10% до 20% - в размере 17 тысяч гривен;

От 20% до 30% - в размере 34 тысяч гривен;

Более 30% - в размере 51 тысячи гривен.

Ранее мы писали, что на внеочередном заседании Кабмина было принято решение ввести на дорогах Украины круглосуточный весовой контроль транспорта. Помимо общих мер габаритно-весового контроля, предусмотрена закупка соответствующего оборудования.

Кроме того, в Киеве ввели запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Водителей также предупредили, что полиция осуществляет оперативный контроль за соблюдением грузовиками ограничения движения по дорогам Киева.

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