Вісім країн Євросоюзу схвалили вакцину CoviShield для іноземних туристів [ Редактировать ]
Вісім країн ЄС схвалили для в'їзду протиковідну індійську вакцину CoviShield, яку використовує Україна. Щеплені нею зможуть подорожувати до Австрії, Німеччини, Словенії, Греції, Ірландії, Іспанії та Естонії. Також Нідерланди визнають усі вакцини, що використовують в Україні - зокрема й CoronaVac.
Решта країн ЄС поки що приймають сертифікати щеплення лише препаратами, схваленими Європейською агенцією з лікарських засобів. Це Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna і AstraZeneca, вироблені на єврозаводах.
по теме
Тести та самоізоляцію скасують для туристів, щеплених схваленими препаратами
Документ міститиме інформацію про наявність повного курсу щеплень від коронавірусу та результати останнього ПЛР-тесту
Чому канцлерка Німеччини Ангела Меркель щепилася різними вакцинами?
633 випадки нових заражень в Україні, 40 людей померли від ускладнень
В Україні від початку вакцинальної кампанії щепилися понад мільйон вісімсот тисяч людей, з них і перший і другий укол вже отримали понад пів мільйона людей