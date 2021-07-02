Вісім країн ЄС схвалили для в'їзду протиковідну індійську вакцину CoviShield, яку використовує Україна. Щеплені нею зможуть подорожувати до Австрії, Німеччини, Словенії, Греції, Ірландії, Іспанії та Естонії. Також Нідерланди визнають усі вакцини, що використовують в Україні - зокрема й CoronaVac.

Решта країн ЄС поки що приймають сертифікати щеплення лише препаратами, схваленими Європейською агенцією з лікарських засобів. Це Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna і AstraZeneca, вироблені на єврозаводах.