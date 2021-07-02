Во Львове власти города решили усилить карантин и увеличить количество вакцинаций на фоне распространения штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сказал мэр города Андрей Садовой после заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС.

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По его словам, власти активно мониторят ситуацию относительно корона и нового штамма "Дельта".

Ситуация обостряется даже в таких странах, которые активно занимаются вакцинацией. Поэтому мы начинаем интенсивную подготовку к этому новому штамму. На сегодняшний день мы имеем 2 тысячи коек в наших коммунальных учреждениях, которые готовы принимать больных коронавирусом.

"Сегодня мы решили поднять эту планку до 3 тысяч, в том числе и в детской больнице. Мы обратились к главе Минздрава Виктору Ляшко, чтобы он возобновил "ковидные" пакеты для медучреждений, поскольку у нас сейчас имеет его только больница "скорой". А надо готовиться. Потому что через несколько недель ситуация может кардинально измениться", - сказал Садовой.

Также было принято решение усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мер в заведениях питания, культуры и т.д, увеличить количество вакцинаций от коронавируса до 5 тысяч в день.

Напомним, что "Дельта"-штамм стал самым распространенным вариантом COVID в США. Кроме того, дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку, заявление сделал ведущий научный сотрудник ВОЗ.

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