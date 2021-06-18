Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Суминанат заявила в пятницу, 18 июня, что дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку.

Об этом Суминанат заявила на сегодняшней пресс-конференции.

"Вариант Delta на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире благодаря своей повышенной способности передаваться", - заявила Сумья Суминанат.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области откроют еще три центра вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.